Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında online olarak 25-26 Haziran'da yapılması planlanan "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online" programına ve salgına bağlı olarak evde kalınan süreçte kitap satışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Yayıncılık dünyası beklediğimizin üzerinde siparişlerle karşılaştı"

Türkiye'deki yayıncıların ve edebiyatçıların diğer ülkelere göre okurlarla daha samimi bir bağ kurduğuna işaret eden Kocatürk, "Bildiğiniz gibi mart ayında pandeminin gelmesiyle beraber evlere kapandık. Fakat gördük ki okurlarımız evlerden online olarak kitap siparişi vermeye başladılar.

Yayıncılık dünyası beklediğimizin de üzerinde siparişlerle karşılaştı. İzne gönderdiğimiz arkadaşları gerekli sağlık kontrollerini ve tedbirleri sağlayarak, depolarımıza geri çağırdık. Online satışlarımız neredeyse yüzde 100 arttı. Yani haziran sonuna kadar hemen hemen bütün yayıncı arkadaşlar online kitap satışları konusunda önemli veriler elde ettiler" dedi.

Kocatürk, salgın döneminde nisan ayı içerisinde kitap satışlarının ilk olarak yüzde 63 düştüğünü, ay sonunda ise bu düşüşün gerilediğini dile getirdi.