Hamside uygulanan kota verimi artırdı

Karadeniz'deki varlığının korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca avcılığına 400 bin ton kota getirilen hamsinin av miktarının alınan tedbirler sayesinde gelecek sezonlarda artması bekleniyor.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, hamsi avcılığının geçen yıla oranla daha verimli başlamasının tesadüf olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Hamsinin Türkiye'de avlanan toplam balık miktarının yarısını oluşturduğunu vurgulayan Samsun, bu denli değerli bir türün mutlaka korunması gerektiğine işaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının son yıllarda hamsinin varlığının korunması için önemli adımlar attığını belirten Samsun, geçen yıl getirilen kota kararının bunlardan en önemlisi olduğunu dile getirdi.

Karadeniz'in birçok yerinde hamsi avlanabiliyor

Kota kararının devamında başlayan sezonda hamsi avcılığının verimli başlamasını bilim camiası olarak tesadüf görmediklerini kaydeden Samsun, "Bilimsel araştırmalara ve verilere göre hamsi hava, dolayısıyla deniz suyu da soğuduğu zaman toplanacak, sürü haline gelecek. O zaman daha büyük miktarlarda hamsi avcılığı yapacak hale gelecek gırgır teknesi reislerimiz. Şu an daha az miktarda avcılık yapsalar da parça parça Karadeniz'in birçok yerinde hamsi avlayabiliyorlar. Bu çok iyi bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Bilim insanları olarak hayatta hiçbir şeyi tesadüf görmediklerinin altını çizen Samsun, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü hamsiye kota uygulaması getirdi. Türkiye'de avlanabilen hamsi miktarını toplam 400 bin ton olarak belirledi. Bunu gemilerin büyüklüğü, daha önceki avcılık miktarları gibi kriterlerle dağıttı ancak geçen sene 400 bin ton hamsi avlanamadı. Palamut avcılığı biraz daha fazla olmuştu. Yasaklamaları, balık stoklarının daha sonraki yıllarda daha iyi verimlere, daha iyi av rakamlarına ulaşmasını sağladığının bir kanıtı olarak ifade ediyoruz."

Samsun, Türkiye'de 1980'li yıllarda 5 ay süreyle hamsi avcılığı yapıldığını ancak bu sürenin son dönemlerde 2 aya kadar düştüğünü anlatarak, "Bu yasaklamalar sayesinde hamsinin bu sene eylül ayının ortalarında av vermeye başlaması tabii ki sevindirici bir olay. Kararların uygulamaya aktarılmasının doğru ve iyi sonuçlar verdiğini görmüş oluyoruz." diye konuştu.