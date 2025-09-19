Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
AA 19.09.2025 09:33

Altının gramı 4 bin 861 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 861 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 142 liradan, cumhuriyet altını ise 32 bin 819 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 4 bin 838 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 4 bin 861 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 142 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 819 liradan satılıyor.

Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 652 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

