Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Fed'in faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi risk iştahının artmasını sağladı.

Borsaların son zamanda rekor seviyeleri test etmesi ise yatırımcılarda aşırı yükselişlerden sonra satış baskısının oluşabileceğine dair endişelere sebep oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşme yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Görüşme sonrası taraflarda gelecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Bu arada ABD ile Birleşik Krallık, bilim ve teknoloji alanında stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Teknoloji Refahı Anlaşması'na ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu muhtıranın yapay zeka, sivil nükleer enerji, füzyon ve kuantum teknolojileri gibi stratejik bilim ve teknoloji alanlarında karşılıklı işbirliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Başkan Trump, Yüksek Mahkeme'den, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının uygulanmasını durdurmasını talep etti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,12 seviyesinin üstüne çıkarken, dolar endeksi yatay seyirle 97,4 seviyesinden seyrediyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 653 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 66,9 dolardan işlem görüyor.

New York borsası yükselişle kapandı

Fed'in faiz kararının ardından ABD'de ekonomik veriler yakından takip ediliyor. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 241 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 263 binden 264 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalarak 240 bine geriledi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 6 Eylül ile biten haftada 7 bin düşerek 1 milyon 920 bine indi.

Analistler, haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşle birlikte ekonomik aktiviteye yönelik endişelerde azalma görüldüğünü kaydetti.

Kurumsal tarafta ABD'li çip üreticisi Nvidia, Intel ile yaptığı veri merkezi ve bilgisayar ürünlerini birlikte geliştirmeye yönelik işbirliği kapsamında şirkete 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu haber sonrası Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,5, Intel'in hisseleri yüzde 22,8 yükseldi.

CrowdStrike'ın hisseleri de gelir artışı hedeflerinin analist tahminlerini aşmasının ardından yüzde 12,8 değer kazandı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında da Fed'in faiz indirimi sonrasında artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıktı. Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini, piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4'te sabit bıraktı.

BoE'den yapılan açıklamada, 7 üyesinden 5'inin politika faizini yüzde 4'te sabit tutma, 2'sinin 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e düşürme yönünde oy kullandığı belirtildi.

Analistler, enflasyon baskılarının devam etmesinin BoE'nin bundan sonraki faiz indirim beklentilerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün, birliğin yeni ortaklıklarla ticaret ağını genişleteceğini, bu kapsamda Hindistan'la yıl sonuna kadar ticaret anlaşması yapmak istediklerini söyledi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararının ardından karışık bir seyir izleniyor. BoJ, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,5'te sabit bıraktı.

Karar 7'ye karşı 2 oyla alınırken, 2 üye faiz artırımına yönelik oy kullandı. Banka, Japonya ekonomisinin bazı zayıflıklar görülse de ılımlı bir şekilde toparlandığını belirtti.

Banka, piyasaya yılda 330 milyar yenlik borsa yatırım fonu (ETF) satacağını duyurdu. Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yüzde 0,3 azalışla 147,5seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan veriler Japonya'da enflasyonun yavaşladığını ortaya koydu. Ülkede, ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2,7, çekirdek enflasyonda yüzde 2,7 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede, temmuz ayına ilişkin TÜFE yıllık 3,1, çekirdek TÜFE de yıllık yüzde 3,1 artmıştı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 yükseldi.

SPK 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 11.048,11 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 geriledi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu, 2 şirketin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu ve 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,2924'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 41,3944'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.