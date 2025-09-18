Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.09.2025 16:57

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

ETİKETLER
Dolar Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Türkiye ile Japonya arasında demir yolu alanında iş birliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
AB'den 15 ülkenin 52 Avrupa Parlamenteri İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini istedi
17:10
THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine sefer başlatacak
17:31
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
17:04
THY'ye "Airline Economics" dergisinden üç ödül
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti
16:58
Kudüs'ün tapuları devlet arşivlerinde muhafaza ediliyor
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ