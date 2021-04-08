Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kendi işini kurmak ya da daha da büyütmek isteyen kadınları desteklemek amacıyla başlattıkları kadın girişimci kredilerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, yıl sonuna kadar 100 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir ayda 625 milyon liralık kredi hacmine ulaşıldı

Üreten kadının bankası olma vizyonuyla Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğünü faaliyete geçirdiklerine değinen Arslan, 8 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma sürdürdüklerini söyleyerek şunları kaydetti;

Uzun bir süre olmamasına rağmen, kadın girişimci kredilerimize beklentilerimizin de üstünde ilgi oluştu. Fırsat verildiğinde kadınlarımızın ekonomik atılım yapma potansiyelinin son derece yüksek olduğuna şahit olduk. Sadece bir ayda, kadın girişimci kredimiz için 10 bin üzerinde kullandırım yapıldı ve toplamda 625 milyon lira kredi hacmi gerçekleştirildi.

Hedef 100 bin kadın girişimciye ulaşmak

Üretken kadınları teşvik etmeye devam edeceklerine değinen Arslan, "2021'in sonuna kadar Türkiye'de 100 bin kadın girişimciye ulaşarak, 8 milyar lira kredi kullandırmayı hedeflemekteyiz. Böylece ekonomimizin güçlenmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız." diye konuştu.

Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nın üçüncüsü Antalya'da çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, krediden faydalanan kadınlara temsilen Akdeniz Bölgesi'ndeki 9 kadın girişimciye üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından takdim edildi.

Girişimci kadınlar deneyimlerini paylaştı

"İlham veren kadınlar" ve "Gelecek için sıfır atık" başlıklı panellerde 9 girişimci kadın, deneyimlerini aktardı, başarı hikayelerini paylaştı.

"İlham veren kadınlar" panelinde, Aura Dekorasyon Kurucusu MacKenzie Childs Türkiye Distribütörü Berrin Ak, Arslanköy Kadınlar Topluluğu Kurucusu Ümmiye Koçak, ATAV Başkanı ve Yetay Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Gül Ege, TURÇEF Yeminli Çevirmenlik Federasyonu Genel Başkanı Müjgan Cingöz yer aldı.

"Gelecek için sıfır atık" panelinde de Akdeniz Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Şule Orman, OAİB Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Kadın Konseyi Üyesi Şerife Altındal, Defne Pelet Kurucu Genel Müdürü Ayşegül Abacı ve Turizm Gıda Çevre Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Keziban Kaya konuşmacı olarak katıldı.

6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 100 bin lira kredi imkanı

Halkbank Kadın Girişimci Kredisi, kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, 6 ay anapara ödemesiz dönemli toplam 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sunuyor.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel kadın girişimcilere ise KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarının 10 puan altında, düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

Aynı şekilde KOSGEB eğitimini tamamlayan ve 30 yaşını doldurmayan genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin lira limitli, en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar içinse 225 bin lira limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyor.