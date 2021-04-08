Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya domates ithalat kotasını artırmaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalat kotasının 300 bin tona yükseltilmesi için taslak hazırladı.
Rusya Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının yıllık 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılması teklif edildi.
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Ocak 2021 itibarıyla 250 bin tona yükseltmişti.
Etiketler: İhracat İthalat Rusya Türkiye- Rusya İlişkileri
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