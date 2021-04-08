Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte 22 bin 586 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 493'ünün hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 6 bin 934'e çıktığını aktaran Lari, 185 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 884 olduğunu belirtti.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 221'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 684 bin 570'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 412 bin 327 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.