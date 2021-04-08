İspanya’da yüzlerce kuş, yalıtılmayan yüksek telli elektrik hatları nedeniyle can verdi.

Barcelona savcıları, ölen kuşlar için enerji devi Endesa'ya yalıtılmayan yüksek elektrik hatları nedeniyle dava açmaya karar verdi.

Savcılar, şirketin elektrik kablolarını ve direklerini yeterince yalıtmayarak kuşlar için "bir ölüm tuzağı" yarattığını söyledi.

Elektrik çarpması, kuşlar aynı anda iki tele dokunduklarında ya da bir iletken üzerinde kabloya dokunduklarında meydana geliyor.

Ölen kuşlar arasında türü tükenmek üzere olanlar var

Savcılar şikayetlerinde, 2018-2020 yılları arasında Barselona'nın kuzeyindeki Osona bölgesinde beyaz leylek, grifon akbabaları, kısa parmaklı kartallar ve akbabalar gibi korunan türler de dahil olmak üzere 255 kuşun öldüğünü söyledi.

Şirket kendini savundu

Endesa, çevre sorunları ve özellikle kuş yaşamıyla ilgili yasalara tam uyum içinde hareket ettiğini söyleyerek kendilerine henüz resmi bir yazının ulaşmadığını bildirdi.

Endesa yetkilileri, 2018 ve 2020 yılları arasında şirketin 2 binden fazla elektrik direğini modifiye ettiği ve bu yıl Katalonya'da kuş yaşamını korumak için elektrik hatlarının uyarlanması konusunda 4,6 milyon euro yatırım yapılacağını belirtti.