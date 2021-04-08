ABD'nin Florida’da eyaletinde bir apartmanın otoparkında yakalanan dev timsah apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bir apartmanın otoparkında yakalanan 3 metrelik timsahın yakanlanması için olay yerine Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileriyle polis çağrıldı.

Yetkililerden "tehlike" uyarısı

Ekipler, timsahın ağzını bantlayarak kontrol altına aldı. Ardından timsah, polis ve Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri eşliğinde kamyonete yüklendi.

Yetkililer, timsahların çiftleşme dönemine dikkat çekerek olası tehlikelere karşı bir dizi uyarıda bulundu.

Timsahların çiftleşme döneminde hırçın olabileceğine dikkat çeken yetkililer, evcil hayvan sahiplerine hayvanların su kenarlarından uzak tutulması konusunda uyardı.

Dev timsahın doğaya bıraklığı açıklandı.