Dünyada en büyük açlık krizi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşanıyor.

BM tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışında dünyanın hiçbir yerinde daha fazla insanın gıda yardımına ihtiyacı yok.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan analize göre, 7 milyon insan şu anda açlık krizinin "acil seviyelerinde" hayatta kalmak için mücadele ediyor.

Bu da gıda ihtiyaçlarının yarısından fazlası için yardıma bel bağladıkları anlamına geliyor.

WFP, ülkedeki 8,7 milyon insana şimdiden hayat kurtaran gıda yardımı sağladığını söylüyor.

İç çatışmaya dayalı kıtlık

Ülkedeki iç çatışmalar gıda güvensizliğinin temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

FAO'nun ülkedeki temsilcisi Aristide Ongone Obame, "Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yinelenen çatışmalar ve bunların getirdiği acılar büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor" dedi.

Ülkede 40'tan fazla silahlı grup var.

Pandeminin açlık krizindeki etkisi büyük

COVID-19 salgınının etkisi ve kızamık gibi hastalıkların yayılması Kongoluların içinde bulunduğu kötü durumu daha da kötüleştirdi.

Yılın başından bu yana 13 bin’den fazla kızamık vakası bildirdi.

Bölgede yaygın olarak kolera ve sıtma da görülüyor.

Pandemi aynı zamanda ülkenin ekonomisini de etkiledi ve hükümet 2021 bütçesini yüzde 38 oranında düşürdü.

Bu zorluklar karşısında, yardım kuruluşları acil durum yardımı ve uzun vadeli yardım sağlamaya çalışıyor.

FAO, bu yıl önceliğinin çiftçilerin tarım aletlerine ve tohumlara erişimini iyileştirmek olduğunu söylüyor.

