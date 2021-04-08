Silah lobilerine, silah satışında geçmiş kontrolü yapılması yasasının Temsilciler Meclisi’nde kabulü ile darbe vuran ABD Başkanı Joe Biden bu konuda bir adım daha atarak yeni sınırlamalar getiriyor.

Biden, ABD’de geçen ay meydana gelen 18 kişinin öldüğü silahlı saldırıların ardından silah satışı konusunda yeni sınırlamaları bugün açıklayacak.

Biden ayrıca, şiddete eğilimli topluluklara müdahale programlarına yönelik yeni yatırımları duyurmayı planlıyor

Yetkililer,Kongre tarafından kabul edilmesi gereken kararlarla ilgili milletvekillerinden de harekete geçmelerinin isteneceğini belirtti.

Geçen ay, Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda da 8 kişi ölmüştü.

Biden saldırıların ardından , "Gelecekte hayat kurtaracak sağduyulu adımlar atmak için bir saat, bir dakika daha beklememe gerek yok" demişti.

Silah güvenliğini savunma grupları kararlardan memnun

Silah güvenliğini savunan gruplar Biden’ın adımlarına destek vererek memnuniyetini dile getirdi.

Everytown for Gun başkanı John Feinblatt, "Kararlar, Başkan Biden'ın tarihteki en güçlü silah güvenliği başkanı olma vaadini yerine getirmeye başlayacak" dedi.

Moms Demand'ın kurucusu Shannon Watts, "Bu çok ihtiyaç duyulan idari eylemler hemen hayat kurtarmaya başlayacak ve yaklaşık 6 milyon destekçiden oluşan grubumuz, Başkan Biden'ın arkasında durmayı dört gözle bekliyor" dedi.

Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, geçen ay tüm ticari silah satışlarına ilişkin geçmiş kontrollerini genişletecek silah yasasını kabul etmişti.

Ancak yasa tasarıları, Demokratların zayıf bir çoğunluğa sahip olduğu ve önemli bir Cumhuriyetçi desteğe ihtiyaç duyacağı Senato'da daha zorlu yollarla karşı karşıya bulunuyor.