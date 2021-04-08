Fransa'da bulunan taş levhanın Avrupa'nın en eski 3 boyutlu haritası olduğu düşünülüyor

2,2 metreye 1,53 metrelik taş ilk olarak 1900'de Finistère'deki tarih öncesi bir mezarlıkta yapılan kazı sırasında bulundu.

Daha sonra kaybolan levha 2014 yılında Paris'in kuzey batısındaki Saint-Germain-en-Laye’deki bir mahzende yeniden ortaya çıktı.

Arkeologlar, Saint-Bélec Levha üzerindeki 4 bin yıllık gravürlerin, topolojik özelliklere benzediğine inanıyor.

Levhanın erken bronz çağından kalma olduğu ve bir taş mezarın duvarlarından biri olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Uzmanlar, çizgilerle birleştirilmiş tekrarlanan motiflerin, kompozisyona kartografik bir düzen görünümü verdiğini, bunun tarih öncesi toplumların haritalama uzmanlığını vurguladığını öne sürüyor.

Taşın nereyi gösterdiği tartışılıyor

Bazı araştırmacılar, taşın batı Brittany bölgesini gösterdiğini öne sürüyor.

Bournemouth Üniversitesi'nden uzmanlar ise, taşın üzerindeki gravürlerin Odet Nehri'ni ve vadisini temsil ettiğine ve diğer çizgilerin bölgenin nehir ağını gösterdiğine inanıyor.