Bakan Spahn, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesindeki WDR5 radyosunun "Morgenecho" programında açıklamalar yaptı.

Spahn, "Sputnik V" aşısının tedariki için öncelikli konunun Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanması olduğunu vurguladı.

Bunun için Rusya’nın veriler sağlaması gerektiğini söyleyen Spahn, veriler gelmediği sürece aşının onay almayacağını söyledi.

"Rusya ile ikili görüşmeler yapacağız"

Spahn, AB Komisyonunun dün, "Sputnik V" konusunda diğer üreticilerle olduğu gibi sözleşmeler yapmayacağını açıkladığına işaret ederek "Bunun üzerine AB sağlık bakanları toplantısında, Almanya olarak Rusya ile de her şeyden önce (aşının) hangi miktarların ne zaman gelebileceğine ilişkin ikili görüşmeler yapacağımızı söyledim" açıklamasını yaptı.

Bu noktada Rusya’dan, aşının onaylanmasının ardından Almanya’ya ne zaman ve ne kadar miktarda aşı ulaşabileceğine ilişkin somut açıklama beklediklerini belirtti.

2,5 milyon doz Sputnik V aşısı alımı için ön sözleşme

Spahn, "Şu anki durumda gerçekten bir fark oluşturması için teslimatın önümüzdeki iki ila dört veya beş ay içinde gerçekleşmesi gerekir. Aksi takdirde öyle ya da böyle yeterli aşıya sahip olacağız" dedi.

Öte yandan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, "Sputnik V" aşısının onay alması durumunda eyalet olarak 2,5 milyon doz aşı alımı için ön sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.