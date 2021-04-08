LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy, İskenderun Körfezi'nin Doğu ve Güneydoğu'nun dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Bölgenin ticaretinin günden güne geliştiğini belirten Arısoy, körfezin Türkiye sanayisi için lokomotif görevi gördüğünü dile getirdi.

Bölge limanlarının da bu yapıyı destekleyecek şekilde büyüdüğünün altını çizen Arısoy, "Günümüzde konteyner hacmini yönetecek kapasiteyi tek başına sağlayabilecek konumda olan limanımızın mevcut kapasitesini üç katına katlayacak olan yatırım planı hazır." dedi.

Arısoy, şu an 1 milyon TEU olan konteyner kapasitesini iki ayrı faz halinde artırarak 3 milyon TEU'ya çıkarabilecek yatırım planları olduğuna değinerek, "Bu yatırımlardan önce, en iyi ve hızlı hizmetin verilmesini sağlayacak şekilde, son teknoloji ve limancılık gelişmeleriyle paralel olarak geliştirme yatırımları yapıyoruz. Transit ticaretin daha hızlı ve aksaksız yapılabilmesi için de bu ticaret trafiğinin gereklerine uygun olarak özel operasyon sahaları yaratıyoruz. Limanımızın yeşil liman sertifikası da çevreye ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir nişanesidir." diye konuştu.

"Amanos Tüneli'nin ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Bu yıl içinde ilk kazma vurulması planlanan Amanos Tüneli hakkında görüşlerini aktaran Arısoy, projenin bölgenin kalkınması açısından katkısının yüksek olabilmesi için Hassa ve Polateli organize sanayi yatırımlarının da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep'i baz alınarak yapılacak tünellerin limana ulaşımı yaklaşık 80 kilometre kısaltacağının altını çizen Arısoy, tünellerin zaman ve yakıt maliyetini azaltacağını vurguladı.

Bunun aynı zamanda ticarette rekabet gücünü de artıracağını dile getiren Arısoy, "Ayrıca ülkemize döviz girdisi ve istihdam sağlayan bir diğer trafik olan, transit ticaret için Amanos Tüneli'nin ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.