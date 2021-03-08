Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nden istifa etti
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, görevinden istifa etti.
Açıklama Borsa İstanbul'dan yapıldı. Mehmet Hakan Atilla’nın kendi isteğiyle bugün Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği belirtildi.
Yönetim Kurulu kararı ile Atilla'nın istifasının kabul edildiği açıklandı.
Karar Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirildi.
Etiketler: Borsa İstanbul Son Dakika
Son Haberler
- 12:35
- 12:39
- 12:31
- 12:18
- 12:19
Sıradaki Haber
Tarım ihracatı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 10,2 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz