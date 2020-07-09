Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Birliğin yönetim kurulu toplantısı Altunkaya başkanlığında, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu'nun hazirandaki hububat ve bakliyat ihracatının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 78 arttığını ve 183 milyon 175 bin dolara yükseldiğini kaydetti.

Altunkaya, bölgeden yılın ilk 6 ayında yapılan ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 1 milyar 29 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Yılın ilk yarısında 153 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Alkunkaya, en fazla dış satımın 531 milyon 319 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildiğini ifade etti.