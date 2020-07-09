Haber Giriş: Kaynak: AA
Nakdi ücret desteği ödemeleri sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüsle mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin haziran dönemine ait bölümü hesaplara yatmaya devam ediyor.
Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.
İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere dün ödeme yapıldı. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara ise yarın günü ödemeleri yapılacak.
Etiketler: nakdi ücret desteğiSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 09:34
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