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Ekonomi
AA 25.06.2026 10:26

Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru kırıldı

Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün toplam elektrik üretiminin yüzde 17,4'ü güneş enerjisi santrallerinde yapıldı.

Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru kırıldı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 61 bin 607 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 54 bin 556 megavatsaat oldu.

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 286 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 557 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,4 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 14,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Böylece, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, dün 185 bin 9 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

En son 15 Haziran'da güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik 184 bin 466 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Türkiye, dün 10 bin 636 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 686 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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