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Ekonomi
AA 08.06.2023 13:14

Güne düşüşle başlayan borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazanarak 5.589,68 puana yükseldi.

Güne düşüşle başlayan borsa ilk yarıda yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,49 puan artarak 5.589,68'e çıktı. Toplam işlem hacmi 41 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,68 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörülerin yüzde 30 seviyesine olduğunu aktaran analistler, toplantı öncesi açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin önemini vurguladı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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