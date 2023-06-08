Sanayi bünyesindeki 7 sektör ihracatta rekora koştu

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 102 milyar 520 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ise ocak-nisan döneminde yüzde 4,4 azalarak 73 milyar 505 milyon dolara indi.

Sanayi dış satımında, küresel ve ulusal ölçekli gelişmeler dolayısıyla yaşanan düşüşe karşın ihracat rekoru kırarak öne çıkan sektörler oldu.

Söz konusu dönemde sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 71,7 oldu.

Deri ve deri mamulleri, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları, mücevher, savunma ve havacılık sanayii ile iklimlendirme sanayii tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı 14 milyar doların üzerine çıktı

Söz konusu dönemde, deri ve deri mamulleri 866 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 14,3 milyar dolar, elektrik ve elektronik 6,6 milyar dolar, makine ve aksamları 4,6 milyar dolar, mücevher sektörü 2,6 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 2 milyar dolar, iklimlendirme sanayii de yaklaşık 3 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

Yılın 5 ayında deri ve deri mamulleri yüzde 7,5, otomotiv endüstrisi yüzde 14,8, elektrik ve elektronik yüzde 10,2, makine ve aksamları yüzde 12,2, mücevher sektörü yüzde 21, savunma ve havacılık sanayii yüzde 22,5, iklimlendirme sanayii yüzde 8,3 ihracat artışı kaydetti.

Otomotiv endüstrisinin Almanya'ya ihracatı 2 milyar doların üzerine çıktı

Ülkelere göre bakıldığında yılın 5 ayında Rusya Federasyonu'na, deri ve deri mamulleri 102,7 milyon dolar, makine ve aksamları 564,9 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Almanya'ya, otomotiv endüstrisi 2 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayii 318,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 644,8 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mücevher sektörü 634,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla otomotiv endüstrisi ihracatı Kocaeli'nden gerçekleşti

İller bazında bakıldığında İstanbul'dan 539,9 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri, 1,5 milyar dolarlık makine ve aksamları, 1,2 milyar dolarlık iklimlendirme sanayi ürünleri, 3,3 milyar 300 milyon dolarlık elektrik ve elektronik aletleri, 2 milyar 307 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı.

Kocaeli'den ise 3,7 milyar dolarlık otomotiv endüstrisi dış satımı gerçekleşti.