Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gümüş takılar altına alternatif oluyor
[Fotoğraf: AA ]
Yükselen altın fiyatları sonrası bazı kuyumcular müşterilerine düğün hediyesi olarak gümüş takılar sunmaya başladı. Çeyrek, yarım ve tam altın görünümünde tasarlanan gümüş takılar fiyat olarak altına göre çok daha uygun olacak.
Altın fiyatları yükselince, nişan ve düğün takıları için alternatif arayış başladı. Bazı kuyumcular çareyi gümüş takılarda buldu.
Gümüş takılar, 5, 10 ve 20 gram olarak tasarlandı. Peki fiyatları ne düzeyde?
Kuyumcu İslam Memiş, "5 gramlık bir gümüşün büyüklüğü aynı bir çeyrek altın gibi kurdeleli olacak fiyatı bugün 50 lira, eğer 10 gramlık bir gümüş almak isteyen yatırımcısı da 100 lira verecek. Aynı yarım altın gibi büyüklüğü olacak" dedi.
Tasarlanan gümüş takılara kulp eklenecek ve artık düğünlerde gümüş takı da takılabilecek.
Takıların kaç gram olduğu yazacak ve hemen arkasında da Mustafa Kemal Atatürk portresi yer alacak.
Haber: Enes Babacan
Etiketler: Altın
Son Haberler
- 15:21
- 15:19
- 15:28
- 15:07
- 15:05
Sıradaki Haber
Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz