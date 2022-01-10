Altın fiyatları yükselince, nişan ve düğün takıları için alternatif arayış başladı. Bazı kuyumcular çareyi gümüş takılarda buldu.

Gümüş takılar, 5, 10 ve 20 gram olarak tasarlandı. Peki fiyatları ne düzeyde?

Kuyumcu İslam Memiş, "5 gramlık bir gümüşün büyüklüğü aynı bir çeyrek altın gibi kurdeleli olacak fiyatı bugün 50 lira, eğer 10 gramlık bir gümüş almak isteyen yatırımcısı da 100 lira verecek. Aynı yarım altın gibi büyüklüğü olacak" dedi.

Tasarlanan gümüş takılara kulp eklenecek ve artık düğünlerde gümüş takı da takılabilecek.

Takıların kaç gram olduğu yazacak ve hemen arkasında da Mustafa Kemal Atatürk portresi yer alacak.

Haber: Enes Babacan