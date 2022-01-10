Denizi, güneşi, doğası, hizmet kalitesi ve sağladığı güvenle Türkiye, yabancı turistlerin de öncelikli tercihleri arasında yer alıyor

Türkiye kıyıları, özellikle Almanlar için birinci sırada geliyor. Avrupa'nın en büyük turizm portallarından birinin yayınladığı rapora göre, tatil rezervasyonu yaptıran Almanların yüzde 18'i Türkiye'yi tercih etti.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, "Bu şu demek. Eğer işler normale dönerse yani bu COVID-19 belasından bir an önce kurtulursak Türkiye'nin Avrupa için, Almanya için öncelikli turizm destinasyonlarından birincisi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Salgın döneminde alınan güvenli turizm sertifikası da yabancı misafirler için önemli bir tercih sebebi.

Türkiye'nin, güvenli turizm sertifikasını en güvenli şekilde uygulayan ülke konumunda olduğunu belirten Kuk, "Bu açıdan turizm sektörünün çalışanları da bir takdiri hak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü diğer ülkelere nazaran oldukça başarılı uyguluyoruz. Bu da bizi ön plana çıkarıyor diğer destinasyonlar karşısında." İfadelerini kullandı.

Bu yıl 5 milyon Alman turistin Türkiye'de tatil yapması bekleniyor.

Haber: Selahattin Fidan