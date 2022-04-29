Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 912 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 901 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,2 artışla 912 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.495 lira, Cumhuriyet altını da 6.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 1.915 dolardan işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve küresel büyümeye dair kaygıların devam ettiğini bildirdi.

Dün ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,1'lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 ile sürpriz bir şekilde daralmasının ABD'de resesyon endişelerini güçlendirdiğini anımsatan analistler, veri sonrası ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin haziranda 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin 50 baz puana gerilediğini ve altına olan talebin arttığını söyledi.

Analistler, dün yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyrinin de emtia piyasaların yönü açısından önem taşıdığını ifade ederek, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi ve Almanya'da da büyümenin öne çıktığını belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 912 lira 30 kuruşken satışı ise 912 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.480 lira satış fiyatı 1.495 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 29 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.915,31 dolar

Satış: 1.915,50 dolar

Gram

Alış: 912,30 lira

Satış: 912,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.480,57 lira

Satış: 1.495,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.052,00 lira

Satış: 6.110,00 lira