Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 961,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 949,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 961,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.576 lira, Cumhuriyet altını da 6.438 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.856,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gelecek iki ay içinde beklenen yarım puanlık faiz artışlarının ardından enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkiyi değerlendirmek için faiz artırımına eylülde ara vermenin mantıklı olabileceğini söyledi.

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 961 lira 30 kuruşken satışı ise 961 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.538 lira satış fiyatı 1.576 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 24 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.856,31 dolar

Satış: 1.856,70 dolar

Gram

Alış: 961,30 lira

Satış: 961,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.538,57 lira

Satış: 1.576,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.359,00 lira

Satış: 6.438,00 lira