Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 797,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başında faiz artırım patikasına dair verdiği "şahin" mesajların ardından gelen ve son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileri, Banka'nın bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi.

Söz konusu gelişmenin ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla dolar endeksi 94,9 ile son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksindeki düşüş ile altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2'lik artışla 1.827,5 dolardan günü tamamlarken, bugün yatay seyrediyor.

Yurt içinde ise dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,9 altında 777,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 797,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, Cumhuriyet altını da 5.347 liradan satılıyor.

Analistler, Fed'in faiz artırım sürecine dair her türlü açıklama ve verinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 ve 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 797 lira 30 kuruşken satışı ise 797 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.287 lira satış fiyatı 1.310 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 13 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.827,31 dolar

Satış: 1.827,50 dolar

Gram

Alış: 797,30 lira

Satış: 797,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.287,57 lira

Satış: 1.310,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.282,00 lira

Satış: 5.347,00 lira