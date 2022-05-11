Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 902,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 910 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.498 lira, Cumhuriyet altını da 6.100 liradan satılıyor.

Dün azalış eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, bugün 1.832 dolarla 11 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.845,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel bazda yatırımcıların dolara olan talebinin devam ettiğini bildirdi.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının bulunduğunu aktaran analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de merkez bankalarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin kılavuz niteliği taşıdığını kaydetti.

Analistler, verilerin ardından pay piyasalarında oynaklığın artabileceğine işaret ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 910 lira 30 kuruşken satışı ise 910 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.483 lira satış fiyatı 1.498 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 11 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.845,31 dolar

Satış: 1.845,50 dolar

Gram

Alış: 910,30 lira

Satış: 910,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.483,57 lira

Satış: 1.498,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.028,00 lira

Satış: 6.100,00 lira