Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın İstanbul'da sektör temsilcileri ile görüşerek bir dizi toplantı gerçekleştirecek.
Etiketler: Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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