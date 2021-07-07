Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışla birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 502,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşırken, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 502,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 1.810 dolar seviyesine kadar yükselmesine karşın, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan düşmesiyle kazançlarını kısmen geri veridi ve günü yüzde 0,3 artışla 1.797,20 dolardan tamamladı. Yükselişini 6'ncı güne taşıyan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.802 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde varlık fiyatlarının yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 502 lira 30 kuruşken satışı ise 502 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 820 lira satış fiyatı 825 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.802,31 dolar

Satış: 1.802,50 dolar

Gram

Alış: 502,30 lira

Satış: 502,50 lira

Çeyrek

Alış: 820,57 lira

Satış: 825,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.333,00 lira

Satış: 3.370,00 lira