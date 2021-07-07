Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya büyüme beklentisini 0,3 puan aşağıya çekti
[Fotoğraf: Getty]
Japonya hükümeti, 2021 mali yılı ekonomik büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.
Japonya'da Ekonomi ve Mali Politikalar Konsey toplantısı sonrası Kabine Ofisi, ocakta açıklanan büyüme beklentisinin 0,3 puan aşağıya çekildiğini duyurdu.
Buna göre, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında Japonya'nın gayri safi milli hasılasında yüzde 3,7 büyüme bekleniyor.
"Aşılama ekonominin normae dönmesini hızlandıracak"
Başbakan Suga Yoşihide, büyüme oranının, COVID-19 salgını öncesindeki seviyeyi aşacağına inandığını belirtti.
Suga, COVID-19'a karşı ülke içi aşılama oranlarının ekonominin normale dönmesini hızlandıracağını kaydetti.
Etiketler: Japonya Ekonomik Büyüme
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