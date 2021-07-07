Chiapas'ın başkenti Tuxtla Gutierrez'in dışındaki kırsal kesimde, şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi.

Bu evlerdeki 3 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetti.

Agua Azul Şelalesi veya çevresindeki havuzlardan birine düştüğü tahmin edilen 23 yaşındaki Portekizli kadın turistin cesedi ise bölgeden birkaç kilometre uzakta bulundu.

Şelalenin turkuaz rengi, yağışlar nedeniyle son günlerde kahverengiye döndü.