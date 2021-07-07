Hindistan, iklim kriziyle mücadelede, ülkenin yüzde 33'lük kısmını ağaçlandırma hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Uttar Pradeş eyaletinde yapılan dikimde, bir günde 267,5 milyon fidan toprakla buluştu.



The Indian Express'teki habere göre, Uttar Pradeş eyalet lideri Yogi Adityanath, söz konusu dikimin yeni bir rekor olduğunu iddia etti.

Adityanath, yaptıkları "övgüye değer" çalışma nedeniyle Orman Departmanı'nı tebrik etti.

1,3 milyar nüfuslu Hindistan topraklarının halihazırda yüzde 25'lik bölümü ağaçlık alanlarla kaplı.