Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'daki heyelanda can kaybı artıyor
Japonya'da 7 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 5'inci gününde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.
Kent yetkilileri arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 7'ye çıktığını açıkladı.
Arama çalışmaları sürüyor
Sel ve heyelan sonrası kentte kayıp 20'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Atami'de afetten etkilenen bölgelerde, itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.
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