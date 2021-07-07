Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 07:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hollandalı gazeteciye silahlı saldırı
[Fotoğraf: Reuters]
Hollandalı ünlü araştırmacı gazeteci Peter R. de Vries, silahlı saldırıya uğradı. Gazetecinin durumu ağır. Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'da düzenlenen saldırıda gazetecinin başına yakın mesafeden ateş edildiği öğrenildi.
Görgü tanıkları en az 5 el silah sesi duyduklarını ifade ettiler.
Hastaneye kaldırılan ünlü gazetecinin durumu ağır. Hollanda polisi, 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başbakan Rutte saldırıyı "Şoke edici " olarak tanımladı.
64 yaşındaki Hollandalı araştırmacı gazeteci Peter R. de Vries suç örgütleri hakkında yaptığı çarpıcı haberlerle biliniyor.
Gazetecinin sürekli tehditler aldığı ve bir dönem polis koruması tahsis edildiği belirtiliyor.
Etiketler: Hollanda
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