Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 553 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 110 bin 19'a çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 721 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 402 bin 582'ye, iyileşenlerin sayısı da 37 bin 904 artarak 4 milyon 113 bin 917'ye yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 306 bin 739 vaka ile başkent Bogota ve 661 bin 751 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 19 milyon 436 bin 143 kişiye 1. doz, 7 milyon 351 bin 740 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.