Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,95 oranında Amerikan dolarında gerçekleşti. Amerikan doları, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 1,06 oranında kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %1,85, Euro %1,86, mevduat faizi (brüt) %2,61, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,68 ve BIST 100 endeksi %4,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %0,15 ve euro %0,14 oranlarında yatırımcısına kazandırdı. Mevduat faizi (brüt) %0,63, DİBS %0,71 ve BIST 100 endeksi %2,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,11, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,44 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,02 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 ayda en yüksek reel getiri Amerikan dolarında

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %2,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %8,49 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,02 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri euro'da gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro; TÜFE ile indirgendiğinde %15,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %5,35 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %6,52, BIST 100 endeksi %10,98, Amerikan doları %11,58, mevduat faizi (brüt) %24,24 ve DİBS %30,74 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %13,66, BIST 100 endeksi %8,23 ve Amerikan doları %7,50 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

Mevduat faizi (brüt) %7,89 ve DİBS %15,79 oranlarında kaybettirdi.