Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 766 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 4,8 üzerinde 769,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 765,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.250 lira, Cumhuriyet altını da 5.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1.818 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, Avrupa'da birçok ülkenin yılbaşı tatiline girmesi nedeniyle altının ons fiyatında sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 766 lira 30 kuruşken satışı ise 766 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.235 lira satış fiyatı 1.250 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 31 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.771,31 dolar

Satış: 1.818,50 dolar

Gram

Alış: 766,30 lira

Satış: 766,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.235,57 lira

Satış: 1.250,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.068,00 lira

Satış: 5.105,00 lira