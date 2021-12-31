Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası 3. müdahalenin tutarını açıkladı
Merkez Bankası ,10 Aralık'taki 3. döviz müdahalesinin tutarını 687 milyon dolar olarak açıkladı.
Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık'ta doğrudan müdahale etmişti.
1 Aralık'ta ki müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklanmıştı.
Merkez Bankası, 3 Aralık'ta dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.
Banka 10 Aralık'taki 3. döviz müdahalesinin tutarını 687 milyon dolar olarak açıkladı.
Etiketler: Dolar Merkez Bankası
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