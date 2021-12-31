Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık'ta doğrudan müdahale etmişti.

1 Aralık'ta ki müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklanmıştı.

Merkez Bankası, 3 Aralık'ta dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

Banka 10 Aralık'taki 3. döviz müdahalesinin tutarını 687 milyon dolar olarak açıkladı.