Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 490 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem günü dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,38 üzerinde 487,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 490 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3.275 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altına 1.754 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Çin'li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerin piyasalarda oynaklığı artırdığını belirterek, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki artışın yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 8,69 seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta çarşamba ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 490 lira 30 kuruşken satışı ise 490 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 800 lira satış fiyatı 805 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 20 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.754,31 dolar

Satış: 1.754,50 dolar

Gram

Alış: 490,30 lira

Satış: 490,50 lira

Çeyrek

Alış: 800,57 lira

Satış: 805,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.243,00 lira

Satış: 3.275,00 lira