Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 426 liradan işlem görüyor.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 426 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 703 lira, Cumhuriyet altını da 2.853 liradan satılıyor.

Yükselişini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1.935 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 426 lira 28 kuruşken satışı ise 426 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 690 lira satış fiyatı 703 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 27 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.935,31 dolar

Satış: 1.935,50 dolar

Gram

Alış: 426,28 lira

Satış: 426,80 lira

Çeyrek

Alış: 690,57 lira

Satış: 703,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.814,00 lira

Satış: 2.853,00 lira