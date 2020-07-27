Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı... 27 Temmuz güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1.935 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın rekor seviyeye ulaştı. Gram altın ne kadar? 27 Temmuz’da gram altın 426 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları..
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 426 liradan işlem görüyor.
Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 426 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 703 lira, Cumhuriyet altını da 2.853 liradan satılıyor.
Yükselişini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1.935 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 426 lira 28 kuruşken satışı ise 426 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 690 lira satış fiyatı 703 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 27 Temmuz güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.935,31 dolar
Satış: 1.935,50 dolar
Gram
Alış: 426,28 lira
Satış: 426,80 lira
Çeyrek
Alış: 690,57 lira
Satış: 703,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.814,00 lira
Satış: 2.853,00 lira