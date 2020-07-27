5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılmasını kararlaştıran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara bugün, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara ise 29 Temmuz'da işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini yapacak.

Ödemeler, vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayanların paraları da PTT üzerinden ödenecek.