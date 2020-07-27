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Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
[Fotoğraf: AA]
Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekilen temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı. Ödemeler, 29 Temmuz'a kadar yapılacak.
5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılmasını kararlaştıran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara bugün, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara ise 29 Temmuz'da işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini yapacak.
Ödemeler, vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayanların paraları da PTT üzerinden ödenecek.
Etiketler: kısa çalışma ödemeleri İşsizlikSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:36
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