Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 460,4 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,2 artışla 457,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 460,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3.113 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, Covid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu, 1.980 ve 2.000 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 460 lira 20 kuruşken satışı ise 460 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 752 lira satış fiyatı 757 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 24 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.946,31 dolar

Satış: 1.946,50 dolar

Gram

Alış: 460,20 lira

Satış: 460,40 lira

Çeyrek

Alış: 752,57 lira

Satış: 757,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.087,00 lira

Satış: 3.113,00 lira