Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı... 16 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,861 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 16 Aralık’ta gram altın 466 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020...16 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 466,7 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 467,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne dolar kuruna paralel düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 466,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.861 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bazı ülkelerde ek kısıtlamaların getirilmesinin risk algısını görece artırdığını ve altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının yanı sıra toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 466 lira 50 kuruşken satışı ise 466 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 756 lira satış fiyatı 761 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 16 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.861,31 dolar
Satış: 1.861,50 dolar
Gram
Alış: 466,50 lira
Satış: 466,70 lira
Çeyrek
Alış: 756,57 lira
Satış: 761,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.087,00 lira
Satış: 3.110,00 lira