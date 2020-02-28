Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,1 liradan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 328 lira 10 kuruştan satışı ise 328 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 524 lira 54 kuruşken satış fiyatı 533 lira 39 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 28 Şubat güncel altın fiyatları…

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 1,28 değer kazandı.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.627,00 dolar

Satış: 1.627,34 dolar

Gram

Alış: 328,10 lira

Satış: 328,30 lira

Çeyrek

Alış: 524,54 lira

Satış: 533,39 lira

Yarım

Alış: 1.044,70 lira

Satış: 1.071,65 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.175,00 lira

Satış: 2.208,00 lira