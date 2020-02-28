Yılın ilk ayında ihracat, yüzde 6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında en fazla ihracat 1 milyar 415 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı.. Onu, İtalya, İngiltere ve Irak takip etti.

Ocak ayında ithalat ise 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta ilk sırayı ise Rusya aldı. Rusya'yı Çin takip etti.