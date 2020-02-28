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Türkiye'nin ihracatı arttı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında ihracat yüzde 6,4 arttı.
Yılın ilk ayında ihracat, yüzde 6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolara yükseldi.
Ocak ayında en fazla ihracat 1 milyar 415 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı.. Onu, İtalya, İngiltere ve Irak takip etti.
Ocak ayında ithalat ise 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta ilk sırayı ise Rusya aldı. Rusya'yı Çin takip etti.
Etiketler: TÜİK ihracat ithalat dış ticaretSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:55
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