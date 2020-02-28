SPK'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasalarında bugün, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da yasak kapsamında olduğu ifade edildi.

Kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde alındığı hatırlatıldı.

SPK, kararın, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması amacıyla alındığını belirtti.

Ayrıca, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması da hedeflendi.

Kurul kararının kontrol ve takibinde, sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.