Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 6 Ağustos güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Ağustos’ta gram altın 484 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 2020... İşte 6 Ağustos güncel altın fiyatları...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,64 artışla 484,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,64 yükselişle 484,70 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 484 lira 50 kuruşken satışı ise 484 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 780 lira satış fiyatı 785 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 6 Ağustos güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
463,00
|
463,20
|
484,50
|
484,70
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
3.051,00
|
3.072,00
|
3.193,00
|
3.214,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
422,00
|
426,00
|
442,00
|
446,00
|
Lira(Tam) Ziynet
|
2.982,00
|
3.002,00
|
3.120,00
|
3.140,00
|
Yarım Ziynet
|
1.491,00
|
1.501,00
|
1.560,00
|
1.570,00
|
Çeyrek Ziynet
|
745,00
|
750,00
|
780,00
|
785,00
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