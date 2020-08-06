Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 kayıpla 27.147,46 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 3.321,32 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 10.993,27 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamaması etkili oldu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 249 bin azalarak 1 milyon 186 bine geriledi ve beklentilerin altında bir seyir izledi.