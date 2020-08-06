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Trump'ın malikanesine silahla giren çocuklar gözaltına alındı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'da bulunan malikanesine yarı otomatik silahla giren 3 çocuk gözaltına alındı.
CBSNEWS'in haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan 3 çocuk, sırt çantasında dolu vaziyette bulunan "AK-47" piyade tüfeğiyle ABD Başkanı Trump’ın Mar-a-Lago'daki mülkünün duvarından içeriye atladı.
Yetkililer, 15 yaşlarındaki 3 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı.
Çocuklar, ateşli silahla mülke izinsiz girmek, hırsızlık yapmak ve polise mukavemet göstermekle suçlanıyor.
Mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor
"Silahı bulduklarını" iddia eden çocukların, malikanenin bahçesine polislerden saklanmak amacıyla girdikleri kaydedildi.
Geçen yıl, Trump'ın Mar-a-Lago'daki mülküne izinsiz giriş yaparken yakalanan Çinli bir kadın 8 ay hapse mahkum edilmişti.
Etiketler: trump malikanesi mar-a lagoSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 16:19
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