Güney Kore ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Chuncheon kentinde Uiam Barajı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Barajda sel nedeniyle batan tekneye yardıma giden diğer 2 teknenin de alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Chungcheong, Gyeonggi ve Gangwon'da en az bin 600 kişi tahliye edildi.

Seller nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore'de 2 Ağustos'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.