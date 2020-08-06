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Güney Kore'de 3 tekne battı: 1 ölü, 5 kayıp
Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 teknenin batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.
Güney Kore ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Chuncheon kentinde Uiam Barajı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Barajda sel nedeniyle batan tekneye yardıma giden diğer 2 teknenin de alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.
Chungcheong, Gyeonggi ve Gangwon'da en az bin 600 kişi tahliye edildi.
Seller nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Güney Kore'de 2 Ağustos'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: güney kore tekne kazasıSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 16:26
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